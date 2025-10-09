Luftwaffe bekommt 20 neue »Eurofighter«

Berlin. Die Bundeswehr soll 20 neue Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ »Eurofighter Typhoon« bekommen. Kosten: rund 3,75 Milliarden Euro. Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligte einen entsprechenden Auftrag zum Kauf neuer Kampfflugzeuge, wie das Verteidigungsministerium am Mittwoch mitteilte. Insgesamt habe der Haushaltsausschuss am Mittwoch 14 Vorlagen im Wert von mehr als sieben Milliarden Euro gebilligt, darunter neue Boote für Spezialeinheiten, panzerbrechende Munition, neue Fernmeldeanlagen und Sonaranlagen für Schiffe der Marine. (jW)