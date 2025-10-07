Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 7 / Ausland

Staatschef der DVRK lobt Armee

Pjöngjang. Der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), Kim Jong Un, hat bei einem Besuch des neuen Kriegsschiffs »Choe Hyon« am Sonntag die Leistungsfähigkeit der Armee seines Landes gelobt, wie KCNA berichtete. Kim versicherte demnach, dass bis Oktober 2026 ein weiterer Zerstörer ähnlicher Kategorie vom Stapel laufen werde. Zugleich beklagte er »Provokationen der Feinde Pjöngjangs«. Erst im September hatten Südkorea und die USA ein gemeinsames Militärmanöver durchgeführt. Solche Übungen werden von Pjöngjang allgemein als Vorbereitung auf eine Invasion gewertet.(AFP/jW)

