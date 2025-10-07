Staatschef der DVRK lobt Armee
Pjöngjang. Der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), Kim Jong Un, hat bei einem Besuch des neuen Kriegsschiffs »Choe Hyon« am Sonntag die Leistungsfähigkeit der Armee seines Landes gelobt, wie KCNA berichtete. Kim versicherte demnach, dass bis Oktober 2026 ein weiterer Zerstörer ähnlicher Kategorie vom Stapel laufen werde. Zugleich beklagte er »Provokationen der Feinde Pjöngjangs«. Erst im September hatten Südkorea und die USA ein gemeinsames Militärmanöver durchgeführt. Solche Übungen werden von Pjöngjang allgemein als Vorbereitung auf eine Invasion gewertet.(AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Hoffnung auf Friedenvom 07.10.2025
-
Pokern um Gazavom 07.10.2025
-
Hardlinerin übernimmtvom 07.10.2025
-
Friedensgespräche mit Drogenmafiavom 07.10.2025
-
Zwei Jahre Genozidvom 07.10.2025
-
Caracas warnt vor US-Invasionvom 07.10.2025