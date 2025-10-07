Schwedischer Islamfeind entgeht Strafe
Malmö. Der extrem rechte, islamfeindliche Politiker Rasmus Paludan entgeht in Schweden nun doch einer Freiheitsstrafe. Nachdem er zunächst wegen Volksverhetzung in zwei Fällen zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt worden war, wurde er am Montag von einem Berufungsgericht in Malmö in einem der Fälle freigesprochen. Das Urteil wird deshalb in eine Bewährungsstrafe mit Geldstrafen umgewandelt. Paludan war vor knapp einem Jahr wegen Hetze gegen Muslime bei zwei Kundgebungen im Jahr 2022 zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Bei den Aktionen hatte er auch Exemplare des Korans verbrannt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Hoffnung auf Friedenvom 07.10.2025
-
Pokern um Gazavom 07.10.2025
-
Hardlinerin übernimmtvom 07.10.2025
-
Friedensgespräche mit Drogenmafiavom 07.10.2025
-
Zwei Jahre Genozidvom 07.10.2025
-
Caracas warnt vor US-Invasionvom 07.10.2025