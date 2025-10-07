Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 6 / Ausland

Russland: Drohnen aus Ukraine abgewehrt

Moskau. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht zu Montag Hunderte ukrainische Drohnen abgewehrt. In der vergangenen Nacht hätten Luftabwehrsysteme »251 ukrainische unbemannte Luftfahrzeuge abgefangen und zerstört«, teilte das russische Verteidigungsministerium am Montag im Onlinedienst Telegram mit. Dies ist einer der größten Angriffe Kiews gegen seinen östlichen Nachbarn seit dem Einmarsch Moskaus in der Ukraine. (AFP/jW)

