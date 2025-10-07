Iran: Keine Atomgespräche mit »E 3«
Teheran. Iran will die Atomgespräche mit europäischen Staaten derzeit nicht fortsetzen. Teheran ziehe »zu diesem Zeitpunkt keine Verhandlungen in Betracht«, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghai, am Montag vor Journalisten. Er fügte hinzu, dass Iran die »Konsequenzen und Auswirkungen« der von Deutschland, Frankreich und Großbritannien eingeleiteten Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen Teheran prüfe. Am Sonntag hatte Teheran bereits die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) als »nicht mehr relevant« bezeichnet. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
