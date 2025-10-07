Gegründet 1947 Dienstag, 7. Oktober 2025, Nr. 232
Aus: Ausgabe vom 07.10.2025, Seite 2 / Ausland

US-Gericht stoppt Nationalgarde in Oregon

Portland. Ein US-Bundesgericht in Portland hat das Vorhaben von US-Präsident Donald Trump, die Nationalgarde in den Bundesstaat Oregon zu entsenden, am Sonntag (Ortszeit) vorerst mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt. »Wir haben gerade vor Gericht gewonnen – erneut«, schrieb daraufhin Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom auf der Plattform X. Er war gegen Trumps Anordnung vor Gericht gezogen. Der US-Präsident rechtfertigt die Entsendung der Nationalgarde mit der Kriminalität auf den Straßen, hat dabei aber vor allem von den gegnerischen Demokraten regierte Städte im Visier. (dpa/jW)

