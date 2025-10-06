München: Feuer vor CSU-Zentrale

München. Vor der Parteizentrale der CSU in München ist es laut Polizei zu einer nächtlichen Brandstiftung gekommen. Demnach legten Unbekannte gegen 2.30 Uhr am Sonntag das Feuer. Zeugen konnten die Flammen schnell unschädlich machen. Verletzt wurde niemand. Die Fassade des CSU-Gebäudes wurde allerdings leicht beschädigt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit mehreren tausend Euro. Nun ermittelt der Staatsschutz. CSU-Generalsekretär Martin Huber kritisierte die Brandstiftung als »feigen Angriff auf unsere Parteizentrale«. Gewalt und Sachbeschädigung dürften nicht Teil der politischen Auseinandersetzung sein. »Wer so handelt, verlässt den Boden der Demokratie«, sagte er. (dpa/jW)