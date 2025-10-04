Indien und China nehmen Direktflüge wieder auf

Neu-Delhi. Indien und China nehmen nach Angaben der indischen Regierung nach mehr als fünf Jahren Pause wieder direkte Flugverbindungen zueinander auf. Dies gilt als Zeichen einer vorsichtigen Entspannung in den beiderseitigen Beziehungen. Die größte indische Fluggesellschaft Indi-Go kündigte am Donnerstag an, ab dem 26. Oktober tägliche Nonstopflüge zwischen Kolkata und Guangzhou anzubieten. Zudem sei eine Verbindung zwischen Neu-Delhi und einer weiteren chinesischen Stadt geplant. Die Ankündigung folgte auf einen Besuch des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in China vor einem Monat. Es war seine erste Reise dorthin seit sieben Jahren. (Reuters/jW)