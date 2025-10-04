junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 7 / Ausland

Indien und China nehmen Direktflüge wieder auf

Neu-Delhi. Indien und China nehmen nach Angaben der indischen Regierung nach mehr als fünf Jahren Pause wieder direkte Flugverbindungen zueinander auf. Dies gilt als Zeichen einer vorsichtigen Entspannung in den beiderseitigen Beziehungen. Die größte indische Fluggesellschaft Indi-Go kündigte am Donnerstag an, ab dem 26. Oktober tägliche Nonstopflüge zwischen Kolkata und Guangzhou anzubieten. Zudem sei eine Verbindung zwischen Neu-Delhi und einer weiteren chinesischen Stadt geplant. Die Ankündigung folgte auf einen Besuch des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi in China vor einem Monat. Es war seine erste Reise dorthin seit sieben Jahren. (Reuters/jW)

