Rheinmetall-Tochter könnte F 126 bauen

Berlin. Das Rüstungsprojekt der Fregatten vom Typ F 126 könnte bald von der Naval Vessels Lürssen weiterverfolgt werden. Einem Bericht des Spiegel zufolge verzögert sich die für Juli 2028 geplante Lieferung der ersten Kriegsschiffe des Typs um bis zu vier Jahre. Das Bundesverteidigungsministerium plane daher, den Weiterbau durch die künftige Rheinmetall-Tochter besorgen zu lassen. Das Ministerium erklärte am Donnerstag in Berlin, der Bau der F 126 durch den niederländischen Generalunternehmer, die Werft Damen Naval, stehe nach drastischen Verzögerungen »auf dem Prüfstand«. (AFP/jW)