junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 5 / Inland

Rheinmetall-Tochter könnte F 126 bauen

Berlin. Das Rüstungsprojekt der Fregatten vom Typ F 126 könnte bald von der Naval Vessels Lürssen weiterverfolgt werden. Einem Bericht des Spiegel zufolge verzögert sich die für Juli 2028 geplante Lieferung der ersten Kriegsschiffe des Typs um bis zu vier Jahre. Das Bundesverteidigungsministerium plane daher, den Weiterbau durch die künftige Rheinmetall-Tochter besorgen zu lassen. Das Ministerium erklärte am Donnerstag in Berlin, der Bau der F 126 durch den niederländischen Generalunternehmer, die Werft Damen Naval, stehe nach drastischen Verzögerungen »auf dem Prüfstand«. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.