junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 5 / Inland

Mieterverein kritisiert BGH-Urteil zu Eigenbedarf

Berlin. Der Berliner Mieterverein (BMV) hat ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Eigenbedarfskündigung am Donnerstag scharf kritisiert. Die Kammer hatte entschieden, dass eine Eigenbedarfskündigung bei Verkaufsabsicht der eigenen Wohnung im selben Haus zulässig sein kann. Wer Mieter aus der Wohnung werfe, um dort unterzukommen, »weil er die eigene Wohnung gewinnbringend verkaufen will, handelt schlicht unsozial«, sagte BMV-Geschäftsführer Sebastian Bartels. Das dürfe kein berechtigtes Interesse für eine Kündigung begründen. Eine Gesetzesreform bei der Eigenbedarfskündigung sei demnach »überfällig«. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.