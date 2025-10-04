junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 5 / Inland

Thyssen-Krupp: Kein Joint Venture mit Křetínský

Essen. Die EP Group (EPG) des tschechischen Unternehmers Daniel Křetínský wird ihren Anteil am Stahlkonzern Thyssen-Krupp-Steel angesichts eines Angebots der indischen Jindal Steel nicht aufstocken. Wie Thyssen-Krupp am Donnerstag mitteilte, wurden die Gespräche um eine Erhöhung von 20 auf dann 50 Prozent »einvernehmlich« beendet. EPG respektiere, dass der Essener Konzern sich auf Gespräche mit Jindal konzentrieren wolle und sei bereit, seinen Anteil gegen eine Rückerstattung des Kaufpreises zurückzugeben. (dpa/jW)

