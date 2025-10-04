Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 5 / Inland
Thyssen-Krupp: Kein Joint Venture mit Křetínský
Essen. Die EP Group (EPG) des tschechischen Unternehmers Daniel Křetínský wird ihren Anteil am Stahlkonzern Thyssen-Krupp-Steel angesichts eines Angebots der indischen Jindal Steel nicht aufstocken. Wie Thyssen-Krupp am Donnerstag mitteilte, wurden die Gespräche um eine Erhöhung von 20 auf dann 50 Prozent »einvernehmlich« beendet. EPG respektiere, dass der Essener Konzern sich auf Gespräche mit Jindal konzentrieren wolle und sei bereit, seinen Anteil gegen eine Rückerstattung des Kaufpreises zurückzugeben. (dpa/jW)
