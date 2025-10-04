Mülheim: Wahlausschuss will Neuauszählung

Mülheim an der Ruhr. Nach der Auszählungspanne bei der Stichwahl des Oberbürgermeisters in Mülheim hat der Wahlausschuss am Donnerstag eine Neuauszählung beschlossen, wie eine Sprecherin mitteilte. Die SPD-Bewerberin Nadia Khalaf war bei der Stichwahl am Sonntag ursprünglich als knappe Siegerin mit 24.827 Stimmen, also mit weniger als 70 Stimmen Mehrheit, gegen den CDU-Amtsinhaber Marc Buchholz festgestellt worden. Da laut Stadt aber in einem Briefwahlbezirk Stimmen vertauscht wurden, habe Buchholz nun eine Mehrheit von mehr als 100 Stimmen. (dpa/jW)