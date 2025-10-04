junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 4 / Inland

Mülheim: Wahlausschuss will Neuauszählung

Mülheim an der Ruhr. Nach der Auszählungspanne bei der Stichwahl des Oberbürgermeisters in Mülheim hat der Wahlausschuss am Donnerstag eine Neuauszählung beschlossen, wie eine Sprecherin mitteilte. Die SPD-Bewerberin Nadia Khalaf war bei der Stichwahl am Sonntag ursprünglich als knappe Siegerin mit 24.827 Stimmen, also mit weniger als 70 Stimmen Mehrheit, gegen den CDU-Amtsinhaber Marc Buchholz festgestellt worden. Da laut Stadt aber in einem Briefwahlbezirk Stimmen vertauscht wurden, habe Buchholz nun eine Mehrheit von mehr als 100 Stimmen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.