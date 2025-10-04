Werteunion-Chef Maaßen geht

Berlin. Der Chef der rechten Werteunion, Hans-Georg Maaßen, will sich zurückziehen. »Vor dem Hintergrund der skandalösen Entwicklungen in der Partei werde ich zum Parteitag am 8. November 2025 von meinem Amt als Parteivorsitzender zurücktreten«, schrieb der Exverfassungsschutzpräsident am Freitag auf X. In der Partei tobt ein Machtkampf. Maaßen hatte Ende August ein Statement veröffentlicht, das er nach eigenen Angaben bei einer Konferenz mit den Landesvorständen abgegeben hatte: hier erklärte er, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Vorstand nicht mehr möglich sei. (dpa/jW)