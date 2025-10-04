junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 4 / Inland

Werteunion-Chef Maaßen geht

Berlin. Der Chef der rechten Werteunion, Hans-Georg Maaßen, will sich zurückziehen. »Vor dem Hintergrund der skandalösen Entwicklungen in der Partei werde ich zum Parteitag am 8. November 2025 von meinem Amt als Parteivorsitzender zurücktreten«, schrieb der Exverfassungsschutzpräsident am Freitag auf X. In der Partei tobt ein Machtkampf. Maaßen hatte Ende August ein Statement veröffentlicht, das er nach eigenen Angaben bei einer Konferenz mit den Landesvorständen abgegeben hatte: hier erklärte er, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Vorstand nicht mehr möglich sei. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

