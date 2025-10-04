junge Welt: Jetzt am Kiosk! junge Welt: Jetzt am Kiosk!
Gegründet 1947 Sa. / So., 04. / 5. Oktober 2025, Nr. 230
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.10.2025, Seite 2 / Inland

Inflation in der Türkei wieder angestiegen

Ankara. In der Türkei ist die Inflation erneut angestiegen. Wie das Statistikamt am Freitag in Ankara mitteilte, wurden die Verbraucherpreise im September im Vorjahresvergleich um 33,3 Prozent angehoben. Im August lag die Inflationsrate noch bei rund 33,0 Prozent. Es ist der erste Anstieg der Teuerung seit Mai 2024. Die Kosten für Strom waren den Angaben zufolge die größten Preistreiber im September. Auch die Bildungskosten nahmen im Jahresvergleich deutlich stärker zu als der Durchschnitt. Die Ausgaben für Lebensmittel lagen demnach nur leicht über dem Schnitt. (dpa/jW)

