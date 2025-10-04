Inflation in der Türkei wieder angestiegen
Ankara. In der Türkei ist die Inflation erneut angestiegen. Wie das Statistikamt am Freitag in Ankara mitteilte, wurden die Verbraucherpreise im September im Vorjahresvergleich um 33,3 Prozent angehoben. Im August lag die Inflationsrate noch bei rund 33,0 Prozent. Es ist der erste Anstieg der Teuerung seit Mai 2024. Die Kosten für Strom waren den Angaben zufolge die größten Preistreiber im September. Auch die Bildungskosten nahmen im Jahresvergleich deutlich stärker zu als der Durchschnitt. Die Ausgaben für Lebensmittel lagen demnach nur leicht über dem Schnitt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Gegen Aufrüstung und Kriegvom 04.10.2025
-
»Wir haben sehr viele neue Mitglieder«vom 04.10.2025
-
Propaganda auseinandernehmenvom 04.10.2025
-
Söder will sofort schießenvom 04.10.2025
-
Regelfall Mietwuchervom 04.10.2025
-
Chatbot vor Gerichtvom 04.10.2025
-
»Von fairen Wahlen ist das weit entfernt«vom 04.10.2025