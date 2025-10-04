Anklage gegen »Eagle S«-Besatzung aufgehoben

Helsinki. Die Anklage gegen mehrere Crewmitglieder des Tankers »Eagle S« wegen Sabotage ist vor einem finnischen Gericht in sich zusammengefallen. Die Kammer entschied, Finnland sei nicht befugt, über einen Vorfall im Rahmen des UN-Seerechtsübereinkommens zu entscheiden, teilte dpa am Freitag mit. Die Zuständigkeit liege bei Gerichten der Cook-Inseln, dem Flaggenstaat des Öltankers, oder den Heimatländern der Angeklagten. Die Crew des Tankers war beschuldigt worden, Ende 2024 unterirdische Kabel zwischen Finnland und Estland vorsätzlich mit dem Schiffsanker beschädigt zu haben. (dpa/jW)