Nigeria: Islamisten nehmen Stadt ein

Maiduguri. In Nigeria hat die islamistische Miliz Boko Haram nach örtlichen Angaben die Stadt Kirawa eingenommen und Tausende Menschen zur Flucht veranlasst. Aus dem Bundesstaat Borno im Nordosten des Landes seien mehr als 5.000 Menschen ins benachbarte Kamerun geflohen, erklärten Betroffene am Freitag. Einige Menschen seien auf Lastwagen über die Grenze geflohen, andere suchten Schutz in Maiduguri, der Hauptstadt des Bundesstaates Borno. Angaben von Einwohnern zufolge wurden bei dem Angriff am Donnerstag abend der Palast des Bezirksvorstehers, eine Militärkaserne und Dutzende Häuser niedergebrannt. Boko Haram bekannte sich zu dem Angriff. (Reuters/jW)