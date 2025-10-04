Attentat in Manchester: Ein Toter durch Polizeikugeln
London. Wie die Polizei von Manchester am Freitag mitgeteilt hat, ist eines der beiden Todesopfer der Attacke auf eine Synagoge in Manchester von einer Kugel aus einer Polizeiwaffe getroffen worden. Der Angreifer habe keine Schusswaffe gehabt. Auch einer der Verletzten habe eine Schusswunde. Bei dem Anschlag am Donnerstag, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, waren zwei Menschen getötet und mehrere schwer verletzt worden. Der Angreifer hatte nach Angaben der Polizei vor der Synagoge ein Auto in Menschen gesteuert und dann mit einem Messer zugestochen. Der Brite syrischer Abstammung wurde von der Polizei erschossen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
