Aus: Ausgabe vom 01.10.2025, Seite 7 / Ausland

Venezuela: Bereit für Ausnahmezustand

Caracas. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro ist nach eigenen Angaben bereit, wegen einer möglichen US-Aggression den Ausnahmezustand auszurufen. Der Konsultationsprozess habe begonnen, sagte Maduro am Montag (Ortszeit) in einer Fernsehansprache. Zuvor hatte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez ausländischen Diplomaten gesagt, dass Maduro ein Dekret unterzeichnet habe, das ihm als Staatsoberhaupt »Sonderbefugnisse« in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen einräume, sollten die USA angreifen. Aus Regierungskreisen hieß es jedoch gegenüber AFP, dass Maduro das Dokument noch nicht unterzeichnet habe. (AFP/jW)

