Afghanistan: Ausfall von Internet und Mobilfunk

Kabul. In Afghanistan sind am Dienstag Aussagen von Anwohnern und internationalen Beobachtungsstellen zufolge landesweit Internet und Mobilfunkdienste ausgefallen. Eine Erklärung der regierenden Taliban lag zunächst nicht vor. Laut der in London ansässigen internationalen Organisation Netblocks ist die Internetverbindung in Afghanistan praktisch zusammengebrochen und liegt bei nur etwa einem Prozent der normalen Kapazität. Der Abschaltung ging eine schrittweise Drosselung seit Montag voraus. In der letzten Phase seien auch die Telefondienste betroffen, die dieselbe Infrastruktur wie das Internet nutzen. Der private Fernsehsender Tolo News berichtete, dass die Behörden eine einwöchige Frist für die Abschaltung von 3G- und 4G-Internetdiensten für Mobiltelefone gesetzt hätten. Lediglich der ältere 2G-Standard solle aktiv bleiben. (Reuters/jW)