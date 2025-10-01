US-Präsident und Minister schwören Armee ein

Washington. Verteidigungsminister Pete Hegseth und Präsident Donald Trump haben der US-Armee eine ideologische Kehrtwende verordnet. Alle Programme für Gleichstellung und gegen Diskriminierung würden rückgängig gemacht, bekräftigte Hegseth am Dienstag in einer Rede vor führenden Militärvertretern. Trump schwor die Befehlsträger auf alte Kriegszeiten ein. »Wir haben den Ersten Weltkrieg gewonnen, wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, wir haben alles dazwischen und alles davor gewonnen«, sagte der Präsident auf dem Militärstützpunkt Quantico im US-Bundesstaat Virginia. Kürzlich hatte er die Position Hegseths in »Kriegsminister« umbenannt. Er setzt das Militär in US-Städten wie Los Angeles oder Washington ein, die von der Demokratischen Partei regiert werden. Inzwischen hat der Präsident auch einen Einsatz der Nationalgarde in Portland im Nordwesten der USA angeordnet. (AFP/jW)