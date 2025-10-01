Anschlag in Westbank: Zwei Verletzte, ein Toter

Ramallah. Bei einem Anschlag mit einem Auto sind im von Israel besetzten Westjordanland am Dienstag zwei Jugendliche verletzt worden. Die von dem Wagen an einer Kreuzung nahe Bethlehem angefahrenen Teenager im Alter von 15 und 16 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht, wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte. Die israelische Armee erklärte, der Angreifer sei noch am Ort des Anschlags von Einsatzkräften getötet worden. Der Mann habe neben der Attacke mit dem Auto auch einen Stichwaffenangriff verüben wollen. (AFP/jW)