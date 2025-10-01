Portugal verschärft Einwanderungsrecht

Lissabon. Mit Unterstützung des Rechtsaußenlagers hat die Regierung in Portugal am Dienstag eine Verschärfung des Einwanderungsrechts durch das Parlament gebracht. Die sogenannte Reform sieht unter anderem vor, dass nur noch Hochqualifizierte ein Arbeitsvisum in Portugal erhalten können. Das Gesetz ist eine überarbeitete Form eines Entwurfs, den das portugiesische Parlament bereits im Juli verabschiedet hatte. Das neue Gesetz erlaubt den Familiennachzug erst nach einem rechtmäßigen Aufenthalt von zwei Jahren in Portugal. Für verheiratete Paare sollen nun jedoch kürzere Zeiträume gelten. (AFP/jW)