Ukraine entsendet »Antidrohnenteam« in EU

Kiew. Nach den Drohnenvorfällen über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen in den vergangenen Tagen hat die Ukraine ein »Antidrohnenteam« nach Dänemark entsandt. Ziel sei es, »die Erfahrungen der Ukraine in der Abwehr von Drohnen zu teilen«, so der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Dienstag. Das ukrainische Team werde an gemeinsamen Trainingseinheiten mit Verbündeten Kiews teilnehmen. Der dänische Energieminister Lars Aagaard sagte, Dänemark erhöhe die Sicherheitsstufe für die Energieeinrichtungen des Landes. Am Mittwoch richtet Dänemark ein informelles Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs aus, an das sich ein Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) anschließt. Die Teilnehmer des Spitzentreffens wollen u. a. den Plan debattieren, wie in der EU eingefrorene russische Vermögen mit einem Volumen von 140 Milliarden Euro für ein »Waffenpaket« für die Ukraine genutzt werden können. (AFP/jW)