Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 4 / Inland
Steinmeier lädt Papst nach Deutschland ein
Berlin/Rom. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Papst Leo XIV. zu einem Besuch in die Bundesrepublik eingeladen. Steinmeier sagte nach einer Privataudienz beim Oberhaupt der katholischen Kirche am Montag im Vatikan: »Die Kirchen können und müssen eine positive Rolle spielen beim Zusammenhalt unserer Gesellschaft.« Deshalb sei auch für Deutschland »die Stimme hier aus Rom nach wie vor wichtig«. Für Steinmeier war es die erste persönliche Begegnung mit dem aus den USA stammenden Papst. (dpa/jW)
