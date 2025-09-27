Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 7 / Ausland

Niederlande: Uganda zu Abschiebungen bereit

Den Haag. Die Niederlande haben mit Uganda vereinbart, dass abgelehnte Asylsuchende in das ostafrikanische Land abgeschoben werden können. Eine entsprechende Erklärung unterzeichneten beide Staaten am Rande der UN-Generalversammlung in New York, wie das zuständige Ministerium in Den Haag am Freitag mitteilte. Zunächst gehe es um einen Versuch mit einer »begrenzten Zahl abgelehnter Asylbewerber«. Die Initiative zu den Plänen soll von der ultrarechten und rassistischen »Partei für die Freiheit« von Geert Wilders stammen. (dpa/jW)

