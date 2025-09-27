Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 7 / Ausland

Türkei: Bürgermeister Istanbuls vor Gericht

Istanbul. Der seit März inhaftierte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu hat sich bei einer Anhörung vor Gericht am Freitag kämpferisch gezeigt. »Wir haben keine Angst«, sagte der Oppositionspolitiker und warf der Regierung eine juristische Kampagne gegen ihn vor. Die sozialdemokratische CHP war bei Kommunalwahlen im vergangenen Jahr deutlich vor der rechten AKP von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan gelandet. Seitdem verfolgt die Justiz Dutzende CHP-Mitglieder wegen angeblicher Korruption. (AFP/jW)

