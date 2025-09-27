Großbritannien: Digitaler Ausweis gegen Migration

London. In Großbritannien muss zukünftig jeder beim Antritt eines neuen Jobs einen digitalen Ausweis vorlegen. Das von Premierminister Keir Starmer am Freitag angekündigte Vorhaben soll nach seinen Worten die Migration eindämmen. »Dies wird es erschweren, illegal im Land zu arbeiten, und so unsere Grenzen sicherer machen«, sagte Starmer. In Großbritannien wurden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keine Personalausweise mehr ausgestellt. Die Bürger weisen sich in der Regel mit Reisepässen oder Führerscheinen aus. (Reuters/jW)