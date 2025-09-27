Großbritannien: Digitaler Ausweis gegen Migration
London. In Großbritannien muss zukünftig jeder beim Antritt eines neuen Jobs einen digitalen Ausweis vorlegen. Das von Premierminister Keir Starmer am Freitag angekündigte Vorhaben soll nach seinen Worten die Migration eindämmen. »Dies wird es erschweren, illegal im Land zu arbeiten, und so unsere Grenzen sicherer machen«, sagte Starmer. In Großbritannien wurden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keine Personalausweise mehr ausgestellt. Die Bürger weisen sich in der Regel mit Reisepässen oder Führerscheinen aus. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Trump contra Comeyvom 27.09.2025
-
Sanktionen auf Abrufvom 27.09.2025
-
Alles kurz und klein geschlagenvom 27.09.2025
-
Kampf um ein kleines Landvom 27.09.2025
-
Völkerrecht aufgehobenvom 27.09.2025