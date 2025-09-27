Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 7 / Ausland

Großbritannien: Digitaler Ausweis gegen Migration

London. In Großbritannien muss zukünftig jeder beim Antritt eines neuen Jobs einen digitalen Ausweis vorlegen. Das von Premierminister Keir Starmer am Freitag angekündigte Vorhaben soll nach seinen Worten die Migration eindämmen. »Dies wird es erschweren, illegal im Land zu arbeiten, und so unsere Grenzen sicherer machen«, sagte Starmer. In Großbritannien wurden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keine Personalausweise mehr ausgestellt. Die Bürger weisen sich in der Regel mit Reisepässen oder Führerscheinen aus. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.