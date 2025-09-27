Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 6 / Ausland

Verfahren gegen irischen Rapper eingestellt

London. Ein britisches Gericht hat das Verfahren gegen einen Musiker der nordirischen Punk-Rap-Gruppe Kneecap wegen angeblicher antiisraelischer Meinungsäußerungen eingestellt. Die Vorwürfe gegen den Musiker Liam O’Hanna, dessen Bühnenname Mo Chara lautet, könnten nicht weiterverfolgt werden, da die Klage nicht binnen der gültigen Frist von sechs Monaten eingereicht wurde, erklärte am Freitag das Strafgericht in London. O’Hanna war angezeigt worden, weil er sich bei einem Konzert im Vorjahr in eine Fahne der libanesischen Hisbollah gehüllt hatte, die Großbritannien als Terrorgruppe einstuft. (AFP/jW)

