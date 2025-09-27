Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 2 / Ausland

Slowakei schränkt EU-Befugnisse ein

Bratislava. In der Slowakei hat Regierungschef Robert Fico eine Verfassungsänderung zur Beschränkung der Rechte sexueller Minderheiten sowie zur Nachrangigkeit von EU-Recht hinter nationalem Recht durch das Parlament gebracht. 90 der 99 anwesenden Abgeordneten stimmten am Freitag in Bratislava dafür, sieben votierten dagegen. Die Opposition boykottierte das Votum, nach dem nun die Rechte gleichgeschlechtlicher Paare eingeschränkt, Geschlechtsanpassungen erschwert und EU-Befugnisse zurückgestellt werden. Fico hatte die Abstimmung im Vorfeld als »historische Gelegenheit« bezeichnet. (AFP/jW)

