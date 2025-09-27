Israel bombardiert Wohngebiete im Jemen

Sanaa. Nach einer Welle israelischer Luftangriffe auf Jemens Hauptstadt Sanaa am Donnerstag hat das dortige Gesundheitsministerium am Freitag die Opferzahlen korrigiert. Demnach wurden neun Menschen getötet und 174 verletzt. Unter den Trümmern werde aber noch immer nach Opfern gesucht, hieß es in der Mitteilung. Die große Teile Jemens kontrollierenden Ansarollah werfen Israel vor, gezielt Wohngebiete beschossen zu haben. Israels Armee gab an, der Angriff sei eine Reaktion auf zurückliegende Raketen- und Drohnenangriffe der Ansarollah, die mit ihnen ein Ende der Massaker in Gaza durchsetzen will. (dpa/jW)