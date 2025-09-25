Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Donnerstag, 25. September 2025, Nr. 223
Aus: Ausgabe vom 25.09.2025, Seite 7 / Ausland

Nordirland-Prozess: Beweise bleiben gültig

Belfast. In der Gerichtsverhandlung gegen den »Soldaten F.« in Belfast ist am Mittwoch eine wichtige Entscheidung gefallen. Richter Patrick Lynch urteilte, dass vom britischen Militär 1972 festgehaltene Zeugenaussagen als Beweis verwendet werden dürfen. »Soldat F.« soll damals als Mitglied eines Fallschirmjägerregiments im nordirischen Derry am sogenannten Bloody Sunday (»Blutsonntag«) auf fliehende irisch-republikanische Demonstranten geschossen haben. Ihm wird insbesondere Mord an zwei Personen vorgeworfen. Hätte der Richter anders geurteilt, wäre der als historisch geltende Prozess wohl zusammengebrochen. (jW)

