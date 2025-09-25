Nordirland-Prozess: Beweise bleiben gültig

Belfast. In der Gerichtsverhandlung gegen den »Soldaten F.« in Belfast ist am Mittwoch eine wichtige Entscheidung gefallen. Richter Patrick Lynch urteilte, dass vom britischen Militär 1972 festgehaltene Zeugenaussagen als Beweis verwendet werden dürfen. »Soldat F.« soll damals als Mitglied eines Fallschirmjägerregiments im nordirischen Derry am sogenannten Bloody Sunday (»Blutsonntag«) auf fliehende irisch-republikanische Demonstranten geschossen haben. Ihm wird insbesondere Mord an zwei Personen vorgeworfen. Hätte der Richter anders geurteilt, wäre der als historisch geltende Prozess wohl zusammengebrochen. (jW)