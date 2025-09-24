Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Mittwoch, 24. September 2025, Nr. 222
Aus: Ausgabe vom 24.09.2025, Seite 5 / Inland

OECD: BRD-Wirtschaft wächst schwach

Berlin. Nach zwei Rezessionsjahren in Folge kann die deutsche Wirtschaft der OECD zufolge 2025 nur mit einem mageren Wachstum rechnen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um 0,3 Prozent zulegen, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Für 2026 wird ein Plus von 1,1 Prozent erwartet. Damit senkte die OECD die Prognosewerte gegenüber dem Ausblick vom Juni um je 0,1 Prozentpunkte. (Reuters/jW)

