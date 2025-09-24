Aus: Ausgabe vom 24.09.2025, Seite 5 / Inland
OECD: BRD-Wirtschaft wächst schwach
Berlin. Nach zwei Rezessionsjahren in Folge kann die deutsche Wirtschaft der OECD zufolge 2025 nur mit einem mageren Wachstum rechnen. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um 0,3 Prozent zulegen, wie die Organisation am Dienstag mitteilte. Für 2026 wird ein Plus von 1,1 Prozent erwartet. Damit senkte die OECD die Prognosewerte gegenüber dem Ausblick vom Juni um je 0,1 Prozentpunkte. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
