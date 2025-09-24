Aus: Ausgabe vom 24.09.2025, Seite 5 / Inland
Vollzeitangestellte wollen geringere Arbeitszeit
Hannover. Bei Vollzeitangestellten in der BRD wächst der Wunsch, die Arbeitszeit zu verringern: Laut einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Versicherungskonzerns HDI geben 53 Prozent der Befragten an, weniger arbeiten zu wollen – ein neuer Rekordwert und die vierte Steigerung in Folge seit 2022 (48 Prozent). Ferner strebten vor allem jüngere Berufstätige nach beruflicher Sicherheit und wollten lieber eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst als in der Privatwirtschaft. (AFP/jW)
