US-Politik gefährdet Baywa-Sanierung

München. US-Präsident Donald Trumps Energiepolitik könnte die Sanierung des bayerischen Agrarkonzerns Baywa ins Wanken bringen. Die 51-Prozent-Tochtergesellschaft Baywa r. e., die Wind- und Solarprojekte entwickelt, sei von der geplanten Einschränkung der staatlichen Förderung für die Nutzung erneuerbarer Energien in den USA betroffen, teilte der Konzern am Dienstag mit. Demnach könnten die auslaufenden Steuerbegünstigungen die Umsatz- und Gewinnerwartungen, welche im Sanierungskonzept bereits eingeplant waren, torpedieren. Eine Prüfung könne mehrere Wochen in Anspruch nehmen. (Reuters/jW)