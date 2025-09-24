Rechte Chats: Erneut Durchsuchungen

Hannover. Wegen Chats mit »rechtsextremem« Inhalt hat es in Niedersachsen erneut Durchsuchungen bei Polizeibeamten gegeben. Am Dienstag wurden gerichtliche Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse bei sieben Beamtinnen und Beamten vollstreckt, wie das Landesinnenministerium in Hannover mitteilte. Die Äußerungen in der Chatgruppe sollen mehr als zehn Jahre zurückliegen. (AFP/jW)