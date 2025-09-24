Ministerien: Wegner fordert Komplettumzug

Berlin. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat sich erneut dafür ausgesprochen, dass die Bundesministerien vollständig von Bonn in die Hauptstadt umziehen. »Das macht alles keinen Sinn, wenn ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bonn sitzt, andere in Berlin sitzen«, sagte Wegner am Dienstag dem RBB. Die deshalb nötigen Dienstreisen seien schlecht für die Umwelt und kosteten zudem viel Geld. Das Bonn-Berlin-Gesetz aus dem Jahr 1994 sah den Umzug von großen Teilen der Regierung nach Berlin vor, aber zugleich, dass »der größte Teil der Arbeitsplätze der Bundesministerien in der Bundesstadt Bonn erhalten bleibt«. Immer noch haben sechs Ministerien den ersten Dienstsitz in Bonn, die anderen haben dort einen zweiten Sitz. (dpa/jW)