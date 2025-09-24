FCAS-Kampfjet: Dassault droht mit Alleingang
Paris. Der Streit um die Entwicklung des deutsch-französisch-spanischen Kampfjets FCAS dauert an. »Wenn sie es allein machen wollen, sollen sie es doch tun«, sagte der Chef des französischen Rüstungsunternehmens Dassault Aviation, Eric Trappier, am Dienstag. Er zielte damit auf den Airbus-Konzern ab, mit dem es seit langem Spannungen gibt. Dabei geht es vor allem um die Frage des geistigen Eigentums sowie künftige Exportaussichten. Trappier meinte weiter, sein Unternehmen könne das Projekt auch ohne Airbus zu Ende führen. Man sei aber offen für Kooperationen, »auch mit den Deutschen«. (AFP/jW)
