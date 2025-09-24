Söder: Bayern will mehr Rüstungsbetriebe
München. Bayern will nach Angaben von Ministerpräsident Markus Söder die Standortförderung für die Rüstungsbranche vorantreiben. »Die Ansiedlung, der Ausbau von Unternehmen in der Sicherheits- und Rüstungsindustrie wird beschleunigt«, kündigte der CSU-Vorsitzende am Dienstag bei der Klausur der Landtagsfraktion seiner Partei an. Die Ansiedlung von Unternehmen wie auch die Umwidmung von Unternehmen etwa aus der Autobranche solle erleichtert werden. Dies solle mit einem bayerischen Rüstungsgesetz geregelt werden, ähnlich wie das Land bereits den Ausbau von Kasernen unterstütze. (Reuters/jW)
