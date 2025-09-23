Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 5 / Inland
Organisationen mahnen Entwicklungshilfe an
Berlin. Vor den Beratungen des Bundestags über den Haushaltsentwurf 2026 haben die vier großen kirchlichen Werke der Entwicklungshilfe Alarm geschlagen. Die geplanten Kürzungen für Entwicklungsprojekte würden »die weltweite Not verschlimmern«, und viele Hilfsprojekte stünden »vor dem Aus«, hieß es in einer Erklärung vom Montag. »Ein Rückzug Deutschlands aus der internationalen Verantwortung« sei »das falsche Signal«. Unterzeichnet wurde der Appell von Brot für die Welt, Caritas, Diakonie und Misereor. (AFP/jW)
