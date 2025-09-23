Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 5 / Inland

Organisationen mahnen Entwicklungshilfe an

Berlin. Vor den Beratungen des Bundestags über den Haushaltsentwurf 2026 haben die vier großen kirchlichen Werke der Entwicklungshilfe Alarm geschlagen. Die geplanten Kürzungen für Entwicklungsprojekte würden »die weltweite Not verschlimmern«, und viele Hilfsprojekte stünden »vor dem Aus«, hieß es in einer Erklärung vom Montag. »Ein Rückzug Deutschlands aus der internationalen Verantwortung« sei »das falsche Signal«. Unterzeichnet wurde der Appell von Brot für die Welt, Caritas, Diakonie und Misereor. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.