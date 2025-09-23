Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 5 / Inland

Ministerin will gegen Mietwucher vorgehen

Berlin. Im Kampf gegen steigende Mieten fordert Bundesbauministerin Verena Hubertz strengere Vorschriften und schärfere Strafen. Bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse müsse es Bußgelder geben, »die wirklich wehtun«, sagte die SPD-Politikerin dem Tagesspiegel. (dpa/jW)

