Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 5 / Inland
Ministerin will gegen Mietwucher vorgehen
Berlin. Im Kampf gegen steigende Mieten fordert Bundesbauministerin Verena Hubertz strengere Vorschriften und schärfere Strafen. Bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse müsse es Bußgelder geben, »die wirklich wehtun«, sagte die SPD-Politikerin dem Tagesspiegel. (dpa/jW)
