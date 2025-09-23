Exmitarbeiter von Krah weist Vorwürfe zurück
Dresden. Der wegen Spionage angeklagte ehemalige Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah hat am Montag die Vorwürfe zurückgewiesen. »Ich habe nicht für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet und bin unschuldig«, sagte Jian G. beim vorletzten Verhandlungstermin am Oberlandesgericht Dresden. Er sei 2001 zum Studium nach Dresden gekommen und habe in Deutschland Karriere machen wollen. Zuvor hatte sich G. in dem Prozess nicht geäußert. Sein Anwalt forderte einen Freispruch. »Ich bin überzeugt, dass Herr G. kein Spion ist«, sagte er. Die Bundesanwaltschaft wirft G. Agententätigkeit in besonders schwerem Fall vor. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
