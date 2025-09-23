Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 4 / Inland

Exmitarbeiter von Krah weist Vorwürfe zurück

Dresden. Der wegen Spionage angeklagte ehemalige Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah hat am Montag die Vorwürfe zurückgewiesen. »Ich habe nicht für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet und bin unschuldig«, sagte Jian G. beim vorletzten Verhandlungstermin am Oberlandesgericht Dresden. Er sei 2001 zum Studium nach Dresden gekommen und habe in Deutschland Karriere machen wollen. Zuvor hatte sich G. in dem Prozess nicht geäußert. Sein Anwalt forderte einen Freispruch. »Ich bin überzeugt, dass Herr G. kein Spion ist«, sagte er. Die Bundesanwaltschaft wirft G. Agententätigkeit in besonders schwerem Fall vor. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.