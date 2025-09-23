Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 5 / Inland

Protest vor Elbit-Konzern in Ulm beendet

Ulm. Das Protestcamp vor dem israelischen Rüstungsunternehmen Elbit in Ulm ist beendet. Die rund 150 Teilnehmer hätten es am Sonntag abend verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Tage hatten Demonstranten auf einer Wiese vor einem der beiden Elbit-Standorte campiert. Sie forderten die Freilassung von fünf Menschen, die nach einem Protest gegen die Firma vergangene Woche verhaftet worden waren. Sie sollen Farbe im Eingang des Konzerns hinterlassen haben und in das Gebäude eingedrungen sein. Die Kampagne »Shut Elbit Down Deutschland« verurteilt die »unverhältnismäßige Gewalt« der Polizei bei deren Festnahme. (dpa/jW)

