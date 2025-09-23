Protest vor Elbit-Konzern in Ulm beendet

Ulm. Das Protestcamp vor dem israelischen Rüstungsunternehmen Elbit in Ulm ist beendet. Die rund 150 Teilnehmer hätten es am Sonntag abend verlassen, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Tage hatten Demonstranten auf einer Wiese vor einem der beiden Elbit-Standorte campiert. Sie forderten die Freilassung von fünf Menschen, die nach einem Protest gegen die Firma vergangene Woche verhaftet worden waren. Sie sollen Farbe im Eingang des Konzerns hinterlassen haben und in das Gebäude eingedrungen sein. Die Kampagne »Shut Elbit Down Deutschland« verurteilt die »unverhältnismäßige Gewalt« der Polizei bei deren Festnahme. (dpa/jW)