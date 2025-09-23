Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Dienstag, 23. September 2025, Nr. 221
Aus: Ausgabe vom 23.09.2025, Seite 2 / Inland

Angriff auf Obdachlose: Urteil rechtskräftig

Karlsruhe. Anderthalb Jahre nach dem Tod eines obdachlosen Manns in Moers ist die Verurteilung von drei zum Tatzeitpunkt 16 bis 18 Jahre alten Angeklagten, die den Mann angegriffen hatten, rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof bestätigte die vom Landgericht Kleve verhängten Jugendstrafen weitgehend, wie er am Montag mitteilte. Das Landgericht sah als erwiesen an, dass die drei Jugendlichen spontan zwei Männer attackiert hatten. Einer habe die Männer mit Pfefferspray besprüht, mehrmals kräftig auf sie eingeschlagen und sie getreten, unter anderem gegen den Kopf. Wenig später starb einer der Männer 58jährig in einem Krankenhaus. (AFP/jW)

