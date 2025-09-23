Kartellstreit: SAP bietet EU Zugeständnisse an

Brüssel. Im Streit um seine marktbeherrschende Stellung bei Firmensoftware kommt SAP der EU entgegen. Damit wolle der Konzern formelle Ermittlungen und eine mögliche Strafe abwenden, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Montag. Details nannten sie nicht. Die Behörden beobachten SAP, weil sich Konkurrenten über komplexe Gebührenstrukturen und die Bündelung verschiedener Programmpakete beschwert hatten. Dies treibe Kosten und erschwere den Wechsel zu anderen Anbietern. Bei Verstößen gegen EU-Kartellregeln drohen Strafen von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes. (Reuters/jW)