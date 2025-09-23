Eltern haben großen Einfluss auf Einkommen

Paris. Der Bildungsgrad und der Job der Eltern haben einer am Montag vorgestellten Studie der Industriestaatenorganisation OECD zufolge großen Einfluss darauf, welches Einkommen Menschen im Erwachsenenalter haben. Die BRD gehört zu den Ländern, in denen der Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds der Eltern darauf hoch ist. Die Unterschiede im Einkommen in den untersuchten OECD-Ländern lassen sich im Schnitt zu knapp 30 Prozent auf Chancenungleichheit zurückführen. Für Island und Dänemark etwa lassen sich Unterschiede nur zu unter 15 Prozent mit Chancenungleichheit begründen, während es in Portugal und den USA über 40 Prozent sind. Das bedeutet: Je geringer dieser Anteil, desto stärker kann eine Person etwa durch eigene Anstrengung selbst beeinflussen, was sie im Leben erreicht. Für Deutschland liegt der Wert bei 24 Prozent. (dpa/jW)