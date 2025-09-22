Türkei: Oppositionelle CHP bestätigt Parteichef
Ankara. Bei einem außerordentlichen Parteitag der größten türkischen Oppositionspartei CHP ist Parteichef Özgür Özel im Amt bestätigt worden. Özel wurde am Sonntag in Ankara mit allen 835 gültigen Stimmen erneut zum Oppositionsführer gewählt. 82 Stimmen wurden für ungültig erklärt. Ein Gericht in Ankara hatte vergangene Woche ein Verfahren um angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl der CHP-Parteispitze vertagt. In dem Verfahren drohte Parteichef Özel die Absetzung.
Der CHP-Parteivorsitzende hatte die Abstimmung vorab als »rein technischen und rechtlichen Schachzug« zum Schutz der Parteiführung bezeichnet. Die Wiederwahl Özels soll eine Fortführung der Klage verhindern. »Die Partei wird angegriffen, sie versuchen es mit allen möglichen Mitteln«, erklärte Özel türkischen Medien zufolge nach seiner Wiederwahl. »Mit der Abhaltung dieses Parteitags wurden alle ihre (rechtlichen) Argumente beseitigt«, betonte Özel. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
»Es gibt Morde auf offener Straße«vom 22.09.2025
-
»Generation Z« gegen Korruptionvom 22.09.2025
-
Den Haag stimmt gegen »Antifa«vom 22.09.2025
-
Venezolaner bereit zu kämpfenvom 22.09.2025
-
Junge wandern aus oder sitzen im Knastvom 22.09.2025
-
Am Süden orientiertvom 22.09.2025
-
Trump droht Talibanvom 22.09.2025