Türkei: Oppositionelle CHP bestätigt Parteichef

Ankara. Bei einem außerordentlichen Parteitag der größten türkischen Oppositionspartei CHP ist Parteichef Özgür Özel im Amt bestätigt worden. Özel wurde am Sonntag in Ankara mit allen 835 gültigen Stimmen erneut zum Oppositionsführer gewählt. 82 Stimmen wurden für ungültig erklärt. Ein Gericht in Ankara hatte vergangene Woche ein Verfahren um angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl der CHP-Parteispitze vertagt. In dem Verfahren drohte Parteichef Özel die Absetzung.

Der CHP-Parteivorsitzende hatte die Abstimmung vorab als »rein technischen und rechtlichen Schachzug« zum Schutz der Parteiführung bezeichnet. Die Wiederwahl Özels soll eine Fortführung der Klage verhindern. »Die Partei wird angegriffen, sie versuchen es mit allen möglichen Mitteln«, erklärte Özel türkischen Medien zufolge nach seiner Wiederwahl. »Mit der Abhaltung dieses Parteitags wurden alle ihre (rechtlichen) Argumente beseitigt«, betonte Özel. (AFP/jW)