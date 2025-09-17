RAF-Mitbegründerin Brigitte Asdonk verstorben
Berlin. Die Mitbegründerin der Rote Armee Fraktion, Brigitte Asdonk, ist am Montag verstorben, wie junge Welt von der Familie der Verstorbenen erfahren hat. Die 1947 in Kamp-Lintfort geborene Brigitte Asdonk war 1970 in Berlin an der Befreiung von Andreas Baader aus der Haft sowie mehreren Banküberfällen beteiligt. Sie wurde am 8. Oktober 1970 zusammen mit Horst Mahler und weiteren RAF-Mitgliedern verhaftet und 1973 zu einer zwölfjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. 1982 kam sie frei. Auch in ihren letzten Lebensjahren war Asdonk in der linken, internationalistischen und antimilitaristischen Bewegung aktiv und nahm regelmäßig an Demonstrationen teil. Ein Nachruf folgt. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
