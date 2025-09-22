Ägypten verteidigt Militärpräsenz an Grenze
Kairo. Ägypten verteidigt die Präsenz seiner Truppen nahe der Grenze zu Israel und zum Gazastreifen. Das ägyptische Militär werde die eigenen Grenzen gegen »alle Gefahren« sichern, teilte der Staatsinformationsdienst (SIS) am Samstag abend mit. Dazu zählten »terroristische Aktivitäten und Schmuggel«. Die Truppen seien im Rahmen geltender Vereinbarungen aus dem Friedensvertrag mit Israel im Einsatz. Die Äußerungen folgten auf Medienberichte über eine angebliche Aufrüstung im Sinai. Die US-Nachrichtenseite Axios berichtete unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter, dass Ägypten dort Infrastruktur baue, die für Angriffe genutzt werden könnte – und zwar in Gebieten, in denen laut Friedensvertrag nur leichte Waffen erlaubt sind. (dpa/jW)
