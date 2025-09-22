Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Montag, 22. September 2025, Nr. 220
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 22.09.2025, Seite 7 / Ausland

Ägypten verteidigt Militärpräsenz an Grenze

Kairo. Ägypten verteidigt die Präsenz seiner Truppen nahe der Grenze zu Israel und zum Gazastreifen. Das ägyptische Militär werde die eigenen Grenzen gegen »alle Gefahren« sichern, teilte der Staatsinformationsdienst (SIS) am Samstag abend mit. Dazu zählten »terroristische Aktivitäten und Schmuggel«. Die Truppen seien im Rahmen geltender Vereinbarungen aus dem Friedensvertrag mit Israel im Einsatz. Die Äußerungen folgten auf Medienberichte über eine angebliche Aufrüstung im Sinai. Die US-Nachrichtenseite Axios berichtete unter Berufung auf israelische Regierungsvertreter, dass Ägypten dort Infrastruktur baue, die für Angriffe genutzt werden könnte – und zwar in Gebieten, in denen laut Friedensvertrag nur leichte Waffen erlaubt sind. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.