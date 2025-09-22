Guinea stimmt über neue Verfassung ab
Conakry. Vier Jahre nach dem Militärputsch hat im westafrikanischen Guinea am Sonntag die Abstimmung über einen Entwurf für eine neue Verfassung begonnen. Rund 6,7 Millionen Menschen im Land waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Eine neue Verfassung würde den Weg für Wahlen freimachen, aber auch eine Präsidentschaftskandidatur des Juntachefs Mamady Doumbouya ermöglichen. Die Befürworter einer neuen Verfassung organisierten vor der Abstimmung Kundgebungen. Plakate mit dem 40jährigen Doumbouya waren im ganzen Land zu sehen. Die Opposition rief die Menschen auf, nicht abzustimmen. Sie bezeichnete die Wahl als »Scharade«. (AFP/jW)
