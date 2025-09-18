Unicredit hält 29 Prozent der Commerzbank-Aktien

Frankfurt am Main. Die italienische Unicredit kontrolliert 29 Prozent der Commerzbank-Aktien. Unicredit-Chef Andrea Orcel hatte am Mittwoch bei einer Konferenz der Bank of America erklärt, »die vollständige Kontrolle über unsere 29 Prozent physischen Anteile an der Commerzbank« zu haben. Diese 29 Prozent würden konsolidiert. Die Unicredit halte nach wie vor einen Aktienanteil von gut 26 Prozent an der Commerzbank sowie weitere etwa drei Prozent über Finanzinstrumente, erklärte ein Sprecher der Bank auf Nachfrage. (dpa/jW)